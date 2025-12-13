¡Ö²ÆìÌ©Ìó¡×ÇØÉé¤Ã¤¿ÀÕÇ¤½Å¤¯¡¡¼ãÀô·É»á¤Î°ä½ñ¸ø³«»Ï¤Þ¤ë
¡¡²ÆìÊÖ´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹º´Æ£±Éºî¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÌ©»È¤òÌ³¤á¤¿¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¼ãÀô·É»á¡Ê1930¡Á96Ç¯¡Ë¤Î°ä½ñ¤¬11·î¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÊ¡°æ¸©¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é²Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ãÀô»á¤Ï³ËÊ¼´ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÌ©Ìó¡×¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢°ä½ñ¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀèÀ¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¼ãÀô»á¤Ï¸½ºß¤ÎÊ¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢º´Æ£¼óÁê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£1972Ç¯¤Î²ÆìÊÖ´ÔÁ°¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë²Æì¤Ø¤Î³ËÊ¼´ï»ý¤Á¹þ¤ß¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Ç§¤á¤ëÌ©Ìó¤Ë´Ø¤ï¤ê94Ç¯È¯É½¤ÎÃø½ñ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ·´ê¾õ¡×¤ÈÂê¤·¤¿°ä½ñ¤ÏÃø½ñ½ÐÈÇ¤ÈÆ±Ç¯¡¢²ÆìÀï¤ÎÁÈ¿¥ÅªÀïÆ®¤¬½ª·ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë6·î23ÆüÉÕ¤Ç²Æì¸©Ì±¤ÈÂçÅÄ¾»½¨ÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë°¸¤Æ¡£¡Ö»ä¤Î½Å¤¤¡Ø·ë²ÌÀÕÇ¤¡Ù¤ò¼¹¤ê¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼«ºÛ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ£¡¹¿½¤·ÌõÌµ¤¯Â¸¤¸¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸æÏÍ¤Ó¤¹¤ë¤Ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ãÀô»á¤Ï¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢66ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ä½ñ¸ø³«¤Ïº£·î28Æü¤Þ¤Ç¡£