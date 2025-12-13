UAEÂçÅýÎÎ¡¢2·î¤Ë¹ñÉÐÍèÆü¤Ø¡¡±§Ãè¤äAI¶¨ÎÏ¿¼²½
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤òÍèÇ¯2·îÁ°È¾¤Ë¤â¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬13Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂÚºßÃæ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÍ½Äê¡£¼çÍ×¤Ê¸¶Ìý¶¡µë¹ñ¤Ç¤¢¤ëUAE¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¡¢±§Ãè¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Î¾¹ñ¤Ï·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊEPA¡ËÄù·ë¤Ë¸þ¤±¸ò¾ÄÃæ¤Ç¡¢¹ñÉÐÍèÆü¤òµ¡¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤ÏUAE¤¬¹ñºÝ¸¶Ìý»Ô¾ì¤Î°ÂÄê²½¤Ë²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÄê¶¡µë¤Î·ÑÂ³¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¤âÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ö¤äÌ±´ÖÆ±»Î¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ½ðÌ¾¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£