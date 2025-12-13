¡Ö¾å»Ê¤Ë¤ª¤·¤ê¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡×¡È¥»¥¯¥Ï¥é¤ÇÅ¬±þ¾ã³²¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¼Ò²ñ¿Í¢ªÂà¿¦¤·¤Æ¡ÈÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡É¶Ú¥È¥ì·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë⋯ÂçÊÑ¿È¤·¤¿Èà½÷¤¬¡ÖÀäË¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×
¡¡¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¡¢Èà½÷¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¡Ö¼Ò²ñ¤Î°Ç¡×¤À¤Ã¤¿¡£±Ä¶È¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤â¤Á»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¾å»Ê¤ä¼è°úÀè¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¿´¿È¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì·Ï¡¦ÊÙ¶¯·Ï¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤â¤Á»Ò¤µ¤ó(¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡)
¡¡Âç³Ø»þÂå¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤Ëµß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢±¿Æ°¤ÈÆÉ½ñ¤Ç¼«Ê¬Ëá¤¤ËÎå¤ó¤À·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤Ï65¥¥í¤«¤é52¥¥í¤Ë¸º¾¯¡£¡Ö¶»¤ÏC¥«¥Ã¥×¤«¤éH¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¡Ö¹â¹»Â´¶È»þ¤Ë60¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢Âç³Ø1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï55¥¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¤Ï52¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶»¤ÏºÍÇ½¡¢¤ª¿¬¤ÏÅØÎÏ¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»îÎý¤¬Èà½÷¤ò½±¤¦¡£Ë¡¿Í±Ä¶È¤Î»Å»ö¤Ç¾å»Ê¤ä¸ÜµÒ¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¾å»Ê¤ä¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤¹¡£¤ª¿¬¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¾å»Ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡Ø¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ì¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¡£¸½ºß¤Ï¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÎÈ¯¿®³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«3»þ´Ö¡¢Ìë2»þ´Ö¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤â´Þ¤á1Æü6»þ´Ö¤ÎÌÔÊÙ¶¯¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤â¤Á»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö¤è¤¯¡Ø¶»¤ÏºÍÇ½¡¢¤ª¿¬¤ÏÅØÎÏ¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¾Ð¤¦¡£Èà½÷¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤¬ÆâÌÌ¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¿ÈÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×--¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
