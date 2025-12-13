DAIGO¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¹¥¿¡¼¡É¤ÏºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¥µ¥ó¥¿¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÞ¹Ô¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¥µ¥ó¥¿¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÞ¹Ô¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡ÖDAIGO¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±ÅÐ¾ì¤·¤¿DAIGO¡£µÒÀÊÃæ±û¤Î¥É¥¢¤«¤é¸½¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¾å¤Ë¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈDAIGO¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡ÖËÍ¤âDAIGO¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤Ë½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£±Ç²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤È¡Ä¡ØSCM¡Ù¡£¡ØS¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ØC¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ØM¡Ù¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÈDAI¸ì¤ÇÀâÌÀ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê±Ç²è¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢DAI¸ì¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤ËÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤âDAI¸ì¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇDAIGO¤¬¡¢¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¤âDAI¸ì¤Ç±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡ÖSSMG¤«¤Ê¡×¤ÈÂ¨Åú¡£DAIGO¤Ï¡Ö4Ê¸»ú¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡ª¡×¤È¤½¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡¢°ÕÌ£¤ò¡Ö¡ØS¡Ù¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ò¡ØS¡ÙÃµ¤·¤Æ¡ØM¡Ù¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ØG¡Ù´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡ËÜºî¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬DAIGO±é¤¸¤ë¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖDAIGO¥µ¥ó¥¿¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¤¿¤á¤Ë¤¿¤á¤¿DAIGO¤¬¡Ö¡ØMOS¡Ù¡£¡ØM¡Ù´Ñ¤Æ¤Î¡ØO¡Ù¤ª¤¿¤Î¡ØS¡Ù¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿DAIGO¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢´À¤Ð¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¤È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢Âç¾æÉ×¡ª¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤ÆËÍ¤Ï£±ÈÖ¤Îµ¡´Ø¼Ö¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯Åú¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈÃ¯¤«¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËDAIGO¤Ï¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾Ç¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÎ¢¤«¤é¤ß¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Öº£¡¢²¼¤Î»Ò¤¬¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅÀÅô¼°¤â¼Â»Ü¡£¥¥é¥¥éµ±¤¯À±¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¸å¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Î°ìÈÖ¾å¤ËDAIGO¤¬À±¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥Ä¥ê¡¼Á´ÂÎ¤¬¥¥é¥¥é¤È¸÷¤êµ±¤Çï¼ê¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À±¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢DAIGO¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¤ÏºÊ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢ºÊ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤âÀä»¿¾å±ÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº£¡¢¡ÊÉ×ÉØ¤Ç¡Ë¡¢¿¿µÕ¤Î¡ÊÆâÍÆ¤Î¡ËºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢2¤Ä¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ò¥¹¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ«Áá¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä«¤ÎÁá¤¤´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡È¤³¤Î¿Íº£ÆüÄ«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î°¦ºÊ²È¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËDAIGO¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤¿µ¢¤ê¤Ë¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØHHH¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¡Ø¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¡¼¡ª¡Ù¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¥»¥ê¥Õ¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡ª¡×¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
