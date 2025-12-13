¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ê¥¤¥ó¤¬´¶¿´¤·¤¿¡Ö°ðÍÕ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¥à¥Í¥ê¥óÌÀ¤«¤¹¡¡»å°æ»á¤â¡ÖÀ¨¤¤Âº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¸½ºß¤âÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀîºê½¡Â§¡Ê44¡Ë¤È¡¢ºå¿À¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤Î¡ÈÆ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÂº·É¤¹¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTIM¡×¤Î¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¡Ê60¡Ë¤«¤é¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¿®Íê¤Ç¤¤ëÌîµå¿Í¤Ã¤ÆÃ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿»å°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿°ðÍÕÆÆµª»á¡Ê53¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òÂ¨Åú¡£¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³°Ìî¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼êÁü¤â¤ä¤Ã¤ÑÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£ËÞÂÇ¤·¤Æ¤â³°Ìî¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥Ð¥Ã¤È¹Ô¤¯¤¢¤Î»Ñ¤Ï¤â¤¦¡Ä°ðÍÕ¤µ¤ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¡¢³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿»å°æ»á¡£Æ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿°ðÍÕ»á¤«¤éµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Çº¤ß¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÀ¨¤¤Âº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÀîºê¤Ï¡Ö¡È°ðÍÕ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡É¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È°ì¸À¡£
¡¡¡Ö¡È°ðÍÕ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤¬¹â¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤ÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢°ðÍÕ¤µ¤óÉ¬¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òËÍ¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê¤ÎÁª¼ê¡Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡È°ðÍÕ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¸«¤¿¤í¡©¡É¡È¤ä¤ë¤¼¡É¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ç¤â¡¢¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÚÎï¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍîµå¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ÆÉ¬¤ºÁ´ÎÏ¤ÇÆóÎÝ¤Þ¤ÇÁö¤ëÁª¼ê¡¦°ðÍÕ¤Ø¤ÎÂº·É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¡¢¿·¾±¤µ¤ó¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¤â¤½¤¦¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥à¥Í¥ê¥ó¤Ë¡¢°ðÍÕ»á¤Î¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö°ðÍÕ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡¥à¥Í¥ê¥ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¬´·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¡Ê²¾¤ËËÞÂÇ¤Ç¤âÆóÎÝ¤Þ¤Ç¡Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤¯¤ë¡£2¿Í¤È¤â¤¤¤¤¹á¿å¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡ÊÆóÎÝ¤ò¼é¤ë¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤Û¤ï¡Á¤ó¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç³Ø¤ó¤Ç¡£¤Ç¡¢ËÍ¤¬¡ÊÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë¤¿¤È¤¨¤Ð¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ç°ìÎÝ¡Ê¤Ç»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¡Ë²ó¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼é¤Ã¤Æ¤Æ¡£É¬¤º¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¥¢¥¦¥È¤Ç²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤«¤é¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¥è¥·¡ª¤Ã¤Æ¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂº·É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£