£Ê£±¾º³ÊÆ¨¤·¤¿ÆÁÅç¡¡ÎÞ¤ÎÉé½ý¸òÂå¡¦ÅÏÂçÀ¸¤Ï¾¾ÍÕ¤Å¤¨»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡¡²ñ¼Ò¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë»ä¸«¡Ö¤â¤Ã¤ÈËÜµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦·è¾¡¡¢ÀéÍÕ£±¡Ý£°ÆÁÅç¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£³ÅÙÌÜ¤Î£Ê£±¾º³Ê¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆÁÅç¤ÏÀéÍÕ¤ËÇÔ¤ì¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£µÊ¬¤ËÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Çº¸Â¼ó¤òÄË¤á¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¥²¡¼¥à¼ç¾¤Î£Í£ÆÅÏÂçÀ¸¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¤ò¡ËÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜË¾¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²ù¤·¤µ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏ¤Ï¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¾¾ÍÕ¤Å¤¨»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¢¤È£±¾¡¤Ç£Ê£±¾º³Ê¤òÆ¨¤·¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£Éé½ý¸òÂå¸å¤â¡¢É¬»à¤ËÌ£Êý¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÊ¹¤ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤³£²¡¢£³Ç¯¤ÇÆÁÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Çº£Æü·è¾¡¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ëº£Æü¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²¿¤«Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Éé¤·¤Ê¤¤¤È¤±¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈËÜµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯Äó¸À¤·¤¿¡£