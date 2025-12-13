²£ÉÍ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¥Ó¥ë²ÐºÒ ÊÉ¤Ê¤É¾Æ¤¯
¡¡²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÊÉ¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤ä¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿¿º½Ä®¤Ç¡Ö¥Ó¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇúÈ¯¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É30Âæ°Ê¾å¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤ÎÊÉ¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤ä¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢JR´ØÆâ±Ø¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë