¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡ÖÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÈ¯¸À¤ÎÉõ°õ¤òÀë¸À¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å6»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹âÅç¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎºÇ½é¡¢VTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹©¾ì¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤³¤ì¡£¡Ê¼«¿®¡Ë¤¢¤ë¤è¡×¤È¡¢À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡ÖÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¡×¤ÈÅú¤¨¤ÆÀµ²ò¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÎî¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤â¡È¥Ð¥«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡¢¤ä¤á¤¿¤Î¡×¤ÈÆÇÀå¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤â¡Ö¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡¢Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹âÅç¤Ï¡Ö¸ÀÎî¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡£¤É¤³¤òË«¤á¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Ë«¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢¤Ã¤Æ¡£º£¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÌë¡¢¿²¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤¿¡£¤¹¤´¤¤¿²¤ì¤ë¤Î¡¢»ä¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£Ä¹Åè¤¬¡Ö¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÇ¯Æâ¤Ï¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¯ÌÀ¤±¡¢¤Þ¤¿¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Þ¤¹¡¢¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç¯Æâ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£