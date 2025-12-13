Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤Ï¡È²¼Ãå¼Ì¿¿½¸¡É¤Ç¡Ö¸å²ù¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡Ä¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¡×¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¥ï¥±
¡¡20Ç¯Á°¤Î2005Ç¯12·î¡¢¤Î¤Á¤Ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ëAKB48¤¬¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤éAKB48¡Ö¿À7¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é´Ý20Ç¯¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤ë12·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ³®Àû½Ð±é¤·¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤â¡Ö¸å²ù¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡ÄÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ØÁ°ÅÄÆØ»Ò¼Ì¿¿½¸¡Ù¤ò¸«¤ë
Á°ÅÄÆØ»Ò
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÕÌ£¿¼¥³¥á¥ó¥È
¡¡½é´ü¤ÎAKB48¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ14ºÐ¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£
¡¡¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Èà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢34ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¡¢Áá¤¯¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ2012Ç¯°ÊÍè¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¡ÖÂç¿Í¤ÎÎø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¡×¤À¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖBAILA¡×¡Ê2025Ç¯12·î¹æ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Î1¥«·îÁ°¤ÏÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äÀ°ÂÎ¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡¢Àä¿©Ãæ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤«·ëº§¼°¤ò¹µ¤¨¤¿½÷À¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤â¡Ä¡Ö¸å²ù¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢È¯Çä¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ê¤É¤ÎÂçÃÀ¤Ê¼Ì¿¿¤â¡£
¡¡¤³¤Î20Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÏAKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2009Ç¯¤ÎÂè1²ó¤È2011Ç¯¤ÎÂè3²ó¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè3²ó¤Ç1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤È¤¤ÎÈà½÷¤Î¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ç¤â¡¢AKB¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¸À¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¥¢¥ó¥Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î2012Ç¯8·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢AKB48¤Î¡È´é¡É¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
GPÂÓ¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¸«»öÊÖ¤êºé¤
¡¡°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þ¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2007Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î»ä¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØQ10¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡ù¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á2011¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AKB48Â´¶È¸å¤âÌò¼Ô¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¡£2015Ç¯¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤Éº¬À¥¬¥¨¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÆÇÅç¤æ¤ê»Ò¤Î¤»¤¤é¤éÆüµ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¼¡Âè¤ËÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢GP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤ä2ÈÖ¼ê¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤é¤º¤Ë¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ³¤±¡¢º£Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢GPÂÓ¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¸«»öÊÖ¤êºé¤¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç®°¦¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¡¢Ç¥¿±¤È½Ð»º¡¢Î¥º§¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÇÐÍ¥¤ØÅ¾¿È¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÎØ¤ò¤«¤±¤ÆÇÈÍðËü¾æ¡£
¡¡AKB48Â´¶ÈÍâ·î¤À¤Ã¤¿2012Ç¯9·î¡¢¡ØQ10¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£·ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÅ¥¿ì¤·¤¿»Ñ¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2013Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦Èø¾å¾¾Ìé¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Êó¤¸¤é¤ì·ëº§´Ö¶á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÇË¶É¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡Ø¤Éº¬À¥¬¥¨¥ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¾¡ÃÏÎÃ¤µ¤ó¤È2018Ç¯7·î¤Ë¸òºÝ4¥«·î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¡¢2019Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Âç·ö²Þ¤äÎ¥º§´íµ¡¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢2021Ç¯4·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤â»äÀ¸³è¤¬ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤Ã¤«¤êÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¡×
¡¡º£Ç¯11·î¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÏABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯MC¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤µ¤ó¤«¤éÎø°¦·Ð¸³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤Ã¤«¤êÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¡Ê½¤Íå¾ì¤ò¡Ë¤¯¤°¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸µÈà¤È°Õ³°¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤â²ó¸Ü¡£¤½¤Î¸µÈà¤È¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é½ÂÃ«¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¤¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤ë¤¯²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤Ê¤ó¤È¤â´ñ±ï¡£
¡Ö¡Ê¸µÈà¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤È¡Ë·ëº§¤µ¤ì¤Æ¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤ËÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ê¸µÈà¤¬µ¡Æâ¤Ç¡Ë»ä¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È²¿ÅÙ¤â½¤Íå¾ì¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢Ã£´Ñ¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡ÖÂç¿Í¤ÎÎø¡×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Êºæ²° ÂçÃÏ¡Ë