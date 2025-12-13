¡Ö²ù¤·¤¹¤®¤ë...¡×£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤Ê¤é¤º¡£¾º³ÊPO·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆÁÅç¤Ë¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÉ¬¤º¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤¢¤È°ìÊâ¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ£²¤ò£´°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï12·î13Æü¡¢J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆ±£³°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡J£±¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢69Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌÔ¹¶¤ò¤·¤«¤±¤ë¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²ù¤·¤¹¤®¤ë...¡×¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬£±Ç¯´Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö²ù¤·¤¯¤ÆÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿Çç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¡×¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¯Àï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾º³Ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤À¤·²ù¤·¤¤¡×¡Ö¼¡¾º³Ê¤·¤ÆÉ¬¤º¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë»¿¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡º£µ¨¤ÎJ£²¤ò£´°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï12·î13Æü¡¢J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆ±£³°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡J£±¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢69Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌÔ¹¶¤ò¤·¤«¤±¤ë¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²ù¤·¤¹¤®¤ë...¡×¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬£±Ç¯´Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö²ù¤·¤¯¤ÆÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿Çç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¡×¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¯Àï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾º³Ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤À¤·²ù¤·¤¤¡×¡Ö¼¡¾º³Ê¤·¤ÆÉ¬¤º¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë»¿¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸