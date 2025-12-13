¥Þ¥Ä¥³¡¡¼«¤é½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ÈÖÁÈ¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡¡ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÇö¾ð¤è¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Îbay¡¡fm¡Ö¥·¥ó¡¦¥é¥¸¥ª-¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¹¥¿¤Ï¡¢¤«¤¯¸ì¤ê¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼«¤é¡È¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ§¶á¤È¤Î±ï¤Ç2022Ç¯¤«¤éËèÇ¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¼ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥¢¥¿¥·ËÜÅö¤Ï½Ð¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤Ê¤¼¤«½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¢¥¿¥··ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢bay fm¤Ë¡×¤È¶öÁ³»Å»ö¤Ç²ñ¤Ã¤¿Í§¶á¤ËÁÊ¤¨¡£Í§¶á¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤Á¤ã¤ó¤«¤éÀ¼³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡È¤¨¡¼!?¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤ä¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È½Ð±é¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È»öÌ³½ê¤Ë¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡ËÍè¤Ê¤¤¡©Íè¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Öbay fm¤µ¤ó¤â¡È¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ø»ä¤¬¶¯°ú¤Ëº£²ó¡Ê½Ð±é¤·¤¿¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£ÀéÍÕ»Ô½Ð¿È¤Ê¤À¤±¤Ë¡ÖÇö¾ð¤è¤Í¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤è¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£