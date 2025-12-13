¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡×¡ØTHE W¡Ù¤ÇÁÆÉÊ¤¬¿³ºº°÷¡¢¿É¸ýÈ¯¸À¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼Â³¡¹ ¡È¶È³¦¤«¤é½¸¤Þ¤ëÇ®»ëÀþ¡É
¡¡12·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯½é¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥¥ê¡¢¡ØTHE W¡Ù¤Ë¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ëÁÆÉÊ
¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¿³ºº°÷¤ËÁÆÉÊ
¡¡11Æü¤ËÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¡£¤½¤³¤ÇÁÆÉÊ¤Ï¡¢
¡Ö¡ØTHE W¡Ù¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤èÉáÃÊ¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¿¤Þ¤Ë¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿³ºº°÷¤â¥Ü¥±¥Ã¤È¤·¤Æ¡È¤É¤Ã¤Á¤â¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤»þ¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Ê¤ÉÁÆÉÊ¤è¤ê¤âÀèÇÚ¤Î½÷À·Ý¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤ËÈ¿´¶¤òÇã¤¤¤½¤¦¤ÊÀ¸°Õµ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤Ç¤Ï´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÅÐÎµÌç¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ï70ÅÀÂæ¤ò½Ð¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¿Éíå¤Ê¥À¥á½Ð¤·¡£¤·¤«¤·ËÜÈÖ°Ê³°¤Î¥Í¥¿¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ä¥Í¥¿¤Î¹½À®¤¬¤É¤¦ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¡£µÕ¤Ë¡ÈÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2018¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò¹¹¿·¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£»Ë¾å½é¤Î2´§¤òÃ£À®¡Ê¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤âÃ£À®¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ±½ã¤ËÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¸«¤»Êý¡É¤Î¥À¥á½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ò¿³ºº°÷¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬½÷À·Ý¿Í¤äÆ±Âç²ñ¤ÎÄì¾å¤²¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÁÆÉÊ¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯Î¨¤À¤±¤Ç¤¤¤¦¤È¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¤â¤È¤â¤È¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿·Ý¿Í°Ê³°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ë¿Éíå¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÌÌÇò¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½éÂå½÷²¦¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤Ê¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÌö¤¹¤ë½÷À·Ý¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØTHE W¡Ù¡£ÁÆÉÊ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢9ÂåÌÜ½÷²¦¤Ëµ±¤¯½÷À·Ý¿Í¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡©