¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕ¤¬¡Öº£Ç¯¥¤¥Á²¡¤·¡×¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ª²Û»Ò¤ò¹ðÇò¢ª£²£¹£°±ß¤Î½îÌ±ÇÉ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Öº£¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×Ç®ÊÛ
¡¡£±£°Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º´ë²è¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Î¡Öº£Ç¯Çã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¥â¥Î¡×¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ü¤ë½Î¤ÎÅÄÊÕ¤Ï¡¢¥¤¥Á²¡¤·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¹ðÇò¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥¥å¥í¥¹¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¥å¥í¥¹¡©¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÊÕ¤Ï¡Öº£¤Î»þ´ü¤Ë¡ªº£¤Î»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¤È¤«¥Ê¥Ä¥á¥°¤È¤«¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ëü¿Í¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¡¡¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î¤ª²Û»Ò¡¡¥¹¥Ú¥¥å¥í¥¹¡¡£²£¹£°±ß¡¡¢¨¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤Ê¤É£´¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£