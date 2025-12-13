°æ¾å¾°Ìï¡È°ÛÎã¡ÉÂó¿¿¤È¤Î¥Þ¥¹¸ø³«¡ªÄï¤Î²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤Ë¡ÖµÕ¤Ëµ¤¹ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ô¥«¥½Àï¤ÎKO¤âÀë¸À
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖTHE¡¡RING¡¡V:¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕWBC2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬13Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤Ë¸þ¤±¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¿·²¦¼Ô¤ÎÄï¤ÎÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¸ø³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¤ÏÂÐ¿ÍÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡È°ÛÎã¡É¤Î·»Äï¥Þ¥¹¤Ç¹â¤¤µ»½ÑÀï¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤áËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¤ÇÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤ë¡£Áá¤¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡11·î24Æü¤Ë¤ÏÄï¤ÎÂó¿¿¡Ê29¡áÆ±¡Ë¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤È¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤·¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä´À°´ü´ÖÃæ¤Ï¼«¿È¤¬º¸¹½¤¨¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÂó¿¿¤òÁ°ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ö»É·ã¤òÀ¨¤¯¼õ¤±¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤ÞÂó¿¿¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µÕ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ÏÀ¨¤¯Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¹ç¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¤Ç¡¢13Ç¯°ÊÍè¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎÇ¯´Ö4»î¹ç¡£ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBOXINGNEWS24¡×¤Ç¤Ï¡Ö5ºÐ°Ê¾å¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£40ºÐ¤Ë¶á¤¤ÍÆ»Ñ¤À¡×¤Ê¤É¤È°æ¾å¤ÎÈèÏ«¤ò·üÇ°¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÀ¨¤¯¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶³Ð¤ò¶õ¤±¤º¤Ë¾ï¤Ë¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤¬Èó¾ï¤Ë¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤È°ì½³¡£¡ÖÇ¯4»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿1Ç¯¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÅ¸³«¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤·¤íº£²ó¤ÏKO·èÃå¤·¤¿¤¤¡×¤È2Àï¤Ö¤ê¤ÎKO·èÃå¤ØÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£