¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤ê¡¢Éý¹¤¤½êÆÀÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬Äã½êÆÀ¼ÔÃæ¿´¤Î»Ù±ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¼¯»ùÅç»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃæ´ÖÁØ¤ò´Þ¤á¡¢¤è¤êÉý¹¤¤½êÆÀ³¬ÁØ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Î²¸·Ã¤¬µÚ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤òÈ¿±Ç¤·¤¿°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ÏÄã½êÆÀ¼Ô¤À¤±¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«Ì±¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¥ä¥Þ¾ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È»ä¤Î¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤ÇÀ¯¼£·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£