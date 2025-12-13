¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¤Î»àµî£µÆüÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìò½ê¹»Ê¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ä¡×¼ç±éºîÂ¿¿ô
2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¸áÁ°0»þ39Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£76ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤Ð¤µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ê¸½ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë¤Î±Ç²è¡ÖKAMIKAZE TAXI¡×¤Ë¼ç±é¤·¤¿Ìò½ê¹»Ê¡Ê69¡Ë¤¬¡¢ÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¥«¥ß¥«¥¼¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·×8ËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î1Æü¤Ë¤´²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤òÄº¤¡¢3Æü¤ÎÆü¤Ë´ÆÆÄ¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¡¢ÉÂ¼¼¤ò½Ð¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÅÄÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹çÎ®¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ø¤Þ¤¿¡¢¤ä¤í¤¦¡Ù¤È´ÆÆÄ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¡¢¡Ø¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤½¤ÎÆü¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ÀÂ¤«¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤´°§»¢¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìò½ê¡¡¹»Ê¡×
Ìò½ê¤Ï¡¢97Ç¯¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹¡¡ko GALS¡×¡¢99Ç¯¡Ö¶âÍ»Éå¿ªÎóÅç¡Ì¼öÇû¡Í¡×¡¢02Ç¯¡ÖÆÍÆþ¤»¤è¡ª¡¡¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¡×¡¢12Ç¯¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡¢15Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¡¢17Ç¯¡Ö´Ø¥±¸¶¡×¤È±Ç²è¤Ç7ËÜ¡¢11Ç¯¤ÎCBC³«¶É60¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö½é½©¡×¤Î¡¢·×8ºî¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¤Ï¡¢11Ç¯¤Ë¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£