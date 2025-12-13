¡Ö¸å²ù¤â¤¹¤ë¤¬¡Ä¡×¡È¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡Éµ¿ÏÇ¤ÎBTS¡¦JUNG KOOK¡¢²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤ÎJUNG KOOK¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Ï¢Æü³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢JUNG KOOK¤Î²áµî¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿È¯¸À¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛJUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡©
2¿Í¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½Å¤Ê¤êÂ³¤±¡¢¡È¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡Éµ¿ÏÇ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤È¡¢JUNG KOOK¤¬¼«¿È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËºÆ¤Ó¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÄÏÀ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤¬Éª¤Î¾åÉô¤Ë¹ï¤ó¤À»Ò¸¤3É¤¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Î°ÌÃÖ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢JUNG KOOK¤¬µî¤ë2023Ç¯3·î¡¢Weverse¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Åö»þ¡¢Èà¤ÏÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö½üµî¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¾Ã¤·¤¿¤é²áµî¤Î¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸å²ù¤â¤¹¤ë¤¬¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦²á¤®¤¿¤³¤È¡£²áµî¤Î¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¶ò¤«¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â»Ä¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¡È¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡Éµ¿ÏÇ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÎÌ®Íí¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢HYBE¤ÈSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÐÊý¤È¤â¡Ö³ÎÇ§ÉÔ²Ä¡×¤ÎÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£