¡Úµð¿Í¡Û ÀõÌîæÆ¸ã¡Ö¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤âÍý²ò¡×¹â¹»µå»ù¤Ë¼Â±é¸ò¤¨¤Æ½õ¸À¡Ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÌ´¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£±£³Æü¡¢Ê¡°æ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÌ´¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌîµå¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò¸¦½¤¤·¡¢¹â¹»Ìîµå³èÀ²½¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£¸½Ìò¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê£±£´Ì¾¤È¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÄ¸ýÁÔ»á¤Ê¤É¤¬¹â¹»µå»ù¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÀõÌî¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤äÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¡£À¸ÅÌ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£µ·î¤Ë¤ÏÊ¡°æ¤Çµð¿Í¡½¹ÅçÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º£±·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¡£º£ÆüÍè¤¿¹â¹»À¸¤â¡ØÍèÇ¯¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£