Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÞºÜÑ乐队¡Û¤ÈÉ½¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡©ºÇ½é¤Î2Ê¸»ú¤¬Âç¥Ò¥ó¥È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥É¡ª
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÞºÜÑ乐队¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÞºÜÑ乐队¡×¤ÈÉ½¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡ª
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÞºÜÑ乐队¡×¤ÈÉ½¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë½Ð¿È¤Î3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNevermind¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØSmells Like Teen Spirit¡Ù¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¹õÃÏ¤Ë²«¿§¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤â¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô