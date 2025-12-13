¡Ú½÷»ÒÌîµå¡Ûµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥àÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅçÌî°¦Í§Íø¤é£´¿Í¤¬ÂàÃÄ¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎµÈ°ÂÀ¶¡¢Â¼ÀîÍ´·î¡¢ÂôÅÄÉ´²Ú¡¢ÅçÌî°¦Í§Íø¤¬£±£²·îËöÆüÉÕ¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££±£°·îËö¤Ë¤Ï¿¿º½Ç«¡¹¤¬¹ë¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Î¤¿¤áÂàÃÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£µ¿Í¤¬Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ°Â¤ÈÅçÌî¤Ï£²£±Ç¯Êë¤ì¤ËÁª¼ê£´¿Í¤ÇÁÏÀß¤·¤¿¤È¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÅçÌî¤ÏÍèÇ¯£¸·î¤Ë³«Ëë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ½÷»Ò¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ð£Â£Ì¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£´·î¤´¤í¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡££±£±·î¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÁÏÀß¤«¤é²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²£°Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¤ÈÁè¤¦ÍÎÁ»î¹ç¡Ö½÷»ÒÌîµå£Ç¥¿¥¦¥óÇÕ¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££´¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµð¿Í¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ë¡£