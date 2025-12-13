ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¡¼«¿È¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦»Å»ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦»Å»ö¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤«¤éÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÀõÅÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¿Í¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤È¤«¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ï¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ã¤Æ¡¢»ä¤À¤±¡©¤½¤ì¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÌò¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤ÊÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤ÎÌò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡É¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìò¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ã¤ÆB·¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Æ¡£·ì±Õ·¿¤È¤«¡¢³Ø¹»Ã»Âç½Ð¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¹âÂ´¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅöÁ³¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ï¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡¢³Î¼Â¤Ë¡×¤ÈÀõÅÄ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÏÂÅÄ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤è¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤«¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤È¤«¤Í¡£¤¢¤ÈÉñÂæ¤È¤«¤â°Õ³°¤È¶ì¼ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤ÏTBS¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤ÎÁêÇÏ¥ß¥è¥³Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·àÃæ²Î¡ÖÀÖ¤¤É÷Á¥¡×¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢50ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÌö¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£