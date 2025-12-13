¡Ö¤Ê¤ó¤À¥Æ¥á¥§¡Ä¥ä¥¤¤¤ì¤é¤ì¤Æ¤§¤Î¤«¡©¡×¢ª¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·ºÇ¹â¡ª¡ª¡×ºÇ¶²¤Î¥¹¥±¥Ð¥ó¤ÈÅ¾¹»À¸¤¬ÎøÃç¤Ë¡ª¡©¡ÚÌ¡²è¡Û
¼þ°Ï¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ëÉÔÎÉ½÷»Ò³ØÀ¸¡¦¥¹¥±¥Ð¥ó¡£°ì¸«¥³¥ï¥â¥Æ¤Î½÷ÈÖÄ¹¤Ç¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤·¤°¤µ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤Õ¤¸¤Á¤«¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó¤ÈÅ¾¹»À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥±¥Ð¥ó¤ÈÅ¾¹»À¸¤Îî°íð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢5.2Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó¤ÈÅ¾¹»À¸¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¥¹¥±¥Ð¥ó¤ÎÆî±À¤¢¤Ä»Ò¤Ï¡¢Å¾¹»À¸¡¦¿ÀºêÑÛ¡¹¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡Ù¤ò1Æü5¤Ä¤Þ¤Ç¸À¤¦¤ªÍ·¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤âÑÛ¡¹¤Î´î¤Ö»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ä»Ò¼«¿È¤â¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÑÛ¡¹¤âºÇ½é¤Ï¡Ø¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¤¢¤Ä»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡Ù¤Ê¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÎø¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2¥«·îÁ°¡¢¤¢¤Ä»Ò¤¬Íî¤È¤·¤¿¸°¤òÑÛ¡¹¤¬½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¸°¤ò¼êÅÏ¤·¤¿ÑÛ¡¹¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯Íí¤à¤â¡¢¤¢¤Ä»Ò¤Ï¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡¢¥ä¥¤¤¤ì¤é¤ì¤Æ¤§¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤È¿¿²£¤ÎÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÑÛ¡¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ä»Ò¤ËÂç¶½Ê³¤·¡¢¡Ö¤½¤Î±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¤Í¡Ä¡ª¡×¤ÈÎ¾ËË¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤ÑÛ¡¹¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¢¤Ä»Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡Ù¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Á¡¢ÑÛ¡¹¤Ï¤¢¤Ä»Ò¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶²È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ä»Ò¤Ë¶Ã¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÑÛ¡¹¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí²Ê¤Çºî¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤Î±³¤Ï¡¢¤¢¤Ä»Ò¤¬ÑÛ¡¹¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¸«È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÑÛ¡¹¤Ï¤¢¤Ä»Ò¤«¤é¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î´¶ÁÛ¤ò¶ÛÄ¥¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ä»Ò¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£ÑÛ¡¹¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª´ê¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÃç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í§¾ð¤Ê¤Î¤«Îø¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤¢¤Ä»Ò¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤³¤Î´¶¾ð¤¬Îø¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Í¤¨¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢2¿Í¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ËÂÐ¤·SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çºî¼Ô¤Î¤Õ¤¸¤Á¤«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ½÷»Ò¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¡×¤¬ºîÉÊ¤Î¸¶ÅÀ
¡½¤Ê¤¼¥¹¥±¥Ð¥ó¤ò¼çÌò¤Ë¡©
°ì¸«¥³¥ï¥â¥Æ¤Ç¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¸ÀÍÕ¡×¤ò¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤ÌÑÁÛ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤¸¤ã¤¢¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê»Ò¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÉÔÎÉ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½Âå¤ÎÉÔÎÉ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¯¤Æ¡¢¥¹¥±¥Ð¥ó¤Ê¤é¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤âÉÔÎÉ¾¯½÷¤À¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¤¢¤Ä»Ò¤ÈÑÛ¡¹¤Î¿´¶¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¤É½¸½¤ò¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯2¿Í¤Î¿´¶¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
80Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó¤ÈÅ¾¹»À¸¡Ù¤ÏÃ±¹ÔËÜÁ´3´¬¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ä»Ò¤ÈÑÛ¡¹¤Î´Ø·¸À¤¬³ØÀ¸À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âô»³¤ÎÊý¤ËºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë