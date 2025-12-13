¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¸µÂåÉ½¡¢Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¡Ö·ã¥ì¥¢¡×¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄ¶Ä¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥â¡¼¥È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÄÁ¤·¤¯È±¤ò²¼¤í¤·¤¿»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¸µÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÈ±²¼¤í¤·¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¤½¤Î¤Û¤«¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÈ±²¼¤í¤·¤¿¥ê¥ª¤µ¤óÄ¶Ä¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¡ÖÈ±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡¢¡Ö·ã¥ì¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£