¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´ØÀ¾Âç³Ø¥ê¡¼¥°ABÆþÂØÀï¡¡Î©Ì¿Âç¤¬9¥È¥é¥¤57ÆÀÅÀ¤ÇÂçÂÎÂç¤ò°µÅÝ¡¢A»ÄÎ±
¡¡¡þ2025Ç¯ÅÙ´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°ABÆþÂØÀï¡¡Î©Ì¿Âç¡ÊA7°Ì¡Ë57¡½21ÂçÂÎÂç¡ÊB2°Ì¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡Êõ¤¬ÃÓµåµ»¾ì¡Ë
¡¡Î©Ì¿Âç¤¬57¡½21¤ÇÂçÂÎÂç¤òÂà¤±¤ÆA¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£Î©Ì¿Âç¤Ï½Õ¤Î´ØÀ¾Âç³Ø¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ½©¤ÎÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«B¹ß³Ê¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©Ì¿Âç¤ÏÁ°È¾7Ê¬¤Ë¥Õ¥Ã¥«¡¼ÂçËÜ½Ô»Î¡Ê4Ç¯¡á¾ïæÆ³Ø±à¡Ë¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦¤ÈÁ°È¾¤Ç5¥È¥é¥¤¡£¸åÈ¾¤â4¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤ÆÂçÂÎÂç¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£No¡¦8ÅçÀµµ±¼ç¾¡Ê4Ç¯¡áÂçÊ¬ÉñÄá¡Ë¤ÏÉé½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤êÁ°È¾¤À¤±¤Ç¸òÂå¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÆ±´ü¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£½Õ¤Ï´Ø³ØÂç¡¢µþ»ºÂç¤òÂà¤±¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥¹¥¥ë¡¢ÀÜÅÀ¡ÄÁ´¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È»î¹çÆâÍÆ¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£