»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿Êª¤Å¤¯¤ê¤äÍ·¤Ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿¹ÎÓ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯¶âÂô»Ô¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Ï¡Ö¿¹¤Î¤È¤Ó¤é¤ò¤¢¤±¤è¤¦¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÝ¤òÊÔ¤ó¤Çºî¤ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ä´ÖÈ²ºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿Í·Á¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é¤ÏÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï14Æü¤â¶âÂô»ÔÌ±·Ý½ÑÂ¼¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£