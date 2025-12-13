»³ËÜÉñ¹á¡¢¥À¥¦¥ó¡ß¥¿¥¤¥Ä¤ÎÅß¥³¡¼¥Ç¤Ç¾×·âÅª¤«¤ï¤¤¤µ¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ë¤ä¤Ë¤ä¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä
ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2025Ç¯12·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Åß¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÅß¤Î¶õµ¤¤¬¹¥¤¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅß¤Î¶õµ¤¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹õ¥À¥¦¥ó¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¡ÖTATRAS¤Î¥À¥¦¥óÃÈ¤«¤¯¤Æ¥Õ¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢Á´¤Æ¹õ¤ÇÅý°ì¡£µÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÊÉ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥À¥¦¥ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ë¤ä¤Ë¤ä¡×¡Ö¥À¥¦¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹¡¼¡×¡Ö¤ï¡¼²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ´²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£