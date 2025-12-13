¥Ö¥ì¥²ÁÏ¶È250¼þÇ¯¡¡ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¡²¬»³
1775Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢º£Ç¯250¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥¤¥¹¤ÎÏ·ÊÞ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ì¥²¡×¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬Å·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾ºî¥â¥Ç¥ë¤ä¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÌó60ÅÀ¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ·×µ»½Ñ¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥¥ー¥ë¥Ó¥è¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥êー¥ó¡¡¥¨¥¯¥¢¥·¥ª¥ó¡¡¥Þ¥ë¥·¥ã¥ó¥È¡Ê4203Ëü1000±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢½ÏÎý¤·¤¿»þ·×»Õ¤¬¿ô½½¸Ä¤ÎÉôÉÊ¤òÀº¹ª¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¡¢»õ¼Ö¤òÀµ³Î¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥Ã¥°·¿¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊºÇ¿·ºî¡Ö¥ìー¥Ì¡¦¥É¥¥¡¦¥Ê¥×ー¥ë¡Ê1178Ëü1000±ß¡Ë¡×¤ä¡¢³°Áõ¤Ë18¶â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê422Ëü4000±ß¡Ë¡×¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Ëþ²°²¬»³Å¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥®¥ã¥é¥êー¤Î¾È²°¹À¾´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥²¤ÎÎò»Ë¤È¡¢»þ·×¤ÎÁõ¾þÀ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¥²¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£