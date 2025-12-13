¡ÚÍè½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¡ÛÆü¶ä²ñ¹ç¤ÏÍø¾å¤²¿¥¤ê¹þ¤ß¿Ê¤à
¡¡12·î18Æü¡¦19Æü¤Ëº£Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¶ä¹Ô¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤Ë2015Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ò½ªÎ»¤·¤¿Æü¶ä¡£¤½¤Î¸å¡¢ºòÇ¯7·î¡¢º£Ç¯1·î¤ÈÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï¸½¹Ô¤Î0.50%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï6²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍø¾å¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î1Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶âÍ»º©ÃÌ²ñ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡ÖÍø¾å¤²¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÄÂ¶âÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿Î®¤ì¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄ´À°¤À¡×¤È¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½Õ¤´¤í¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12·î¤Î²ñ¹ç¤Þ¤Ç¤ËÍø¾å¤²¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü¶âÍø»Ô¾ì¤Ç¤ÎÍø¾å¤²³ÎÎ¨¤Ï50%¤«¤é80%ÄøÅÙ¤Î´Ö¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ·Êµ¤»É·ã¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ç´üÂÔ¤¬¤ä¤ä¸åÂà¡£11·î18Æü¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤È¹â»ÔÁíÍý¤Î²ñ¸«¤ä11·î19Æü¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÈÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢¾ëÆâ·Ð»ºÁê¤È¤Î3¼Ô²ñÃÌ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢11·î20Æü¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤¬21.3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Íø¾å¤²´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¸åÂà¤·16%ÄøÅÙ¤È¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤³ÎÎ¨¤Î84%¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¾õ¶·¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åºÆ¤ÓÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬ÂæÆ¬¡£12·î1Æü¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤Æ80%¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ä¾¶á91%¤ÈÍø¾å¤²¤ò¤Û¤Ü¿¥¤ê¹þ¤àÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ß¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¤â¤·¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏµÞ·ã¤Ê±ßÇä¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê0.25%¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃíÌÜ¤Ïº£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£ÅöÌÌ¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤»ÑÀª¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á»ß¤á´¶¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Íø¾å¤²¤·¤Æ¤â±ßÇä¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íø¾å¤²·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Úー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÂÇ¤Á»ß¤á´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¸åÂà¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Çー¥¿¼¡Âè¤ÈÃæÎ©»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÍø¾å¤²È½ÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ä¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢±ßÇã¤¤¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬