¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î»îÄ°¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2025 Åß ½©ÍÕ¸¶¡×¤¬13Æü³«Ëë¡£²ñ´ü¤Ï12·î13Æü¡¢14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ B1F¡¦1F¡¦2F¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö¡¢MUSIN¤Ê¤É¤Î¥Öー¥¹¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö¤Ç¤Ï¡¢È¯²»¥ß¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
M500 Hatsune Miku Edition
HiBy Digital¤ÎDAP¡ÖM500 Hatsune Miku Edition¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï54,800±ßÁ°¸å¡£½é²»¥ß¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¥¨¥ó¥È¥êーDAP¡£ãþÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥éー»Å¾å¤²¡£¥ß¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Úー¥ë¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢Â¦ÌÌ¤ÎÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£
ÇØÌÌ¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥¢ー¥È¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë´ö²¿³Ø¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖCYBERCUBE¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£Ä´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£UI¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥ß¥¯¤ÎÈ±¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¥«¥éー¤Ë¡¢È±¾þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ô¥ó¥¯¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÍÑ¤Î¥³¥é¥ÜÈÇHiBy Music¥¢¥×¥ê¤â¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¥Æー¥Þ¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¡Ö¤Á¤Ó¥ß¥¯¡×¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢µ¯Æ°¡¦½ªÎ»¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎÈ´¤º¹¤·¡¢½¼ÅÅ¡¢²»ÎÌÄ´À°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢½é²óÂæ¿ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ300Âæ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¸ÂÄê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¥ì¥¶ー¥±ー¥¹¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
HiBy Digital¡ß½é²»¥ß¥¯¥³¥é¥ÜIEM¡ÖYUME¡×¤Ï¡¢12·î15Æü19»þ¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Á÷¤ÎÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï29,980±ßÁ°¸å¡£
HiBy Digital¡ß½é²»¥ß¥¯¥³¥é¥ÜIEM¡ÖYUME¡×
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤¬¼ç¤ÎãþÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹âÀºÅÙCNC²Ã¹©¤Ë¤è¤êºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ÈÀº¹ª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁõÃåÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼ª¤Ë¤Ê¤¸¤à²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡£»ë³ÐÅªÈþ¤·¤µ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½é²»¥ß¥¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¤âÆ±º¤µ¤ì¡¢½é²óÂæ¿ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーTID»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ö¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
º¬ËÜ¤«¤éYUMEÀìÍÑ¤ËºÆÀß·×¤·¤¿¤È¤¤¤¦10mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¡£J-POP¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¡ÈÆÃÊÌ¤Ê²»ºî¤ê¡É¤ò¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¡£
Campfire Audio
Andromeda 10 Green
Campfire Audio¤«¤é¡¢¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖAndromeda 10 Green¡×¡£10´ð¤ÎBA¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£ãþÂÎ¤ÏCNC²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¡£Campfire Audio¤È¤·¤Æ½éÂåIEMÃÂÀ¸¤«¤é10¼þÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¿·¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤À¤È¤¦¤¤¤¦¡£
MUSIN
MUSIN¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢SHANLING¡¢iBasso Audio¡¢iBasso Jr.¡¢ONIX¡¢TWISTURA¡¢TOPPING¡¢MUSIN ORIGINAL¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ONIX¤Î¾®·¿DAP¡ÖTocata XM2¡×
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¡¢ONIX¤Î¾®·¿DAP¡ÖTocata XM2¡×¡£82¡ß65¡ß18mm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤À¤¬¡¢Cirrus Logic¤ÎDAC¥Á¥Ã¥×¡ÖCS4308¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢I/VÊÑ´¹²óÏ©¤Ë¤ÏÆ±¼ÒÆÈ¼«¤ÎBrighton¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£
ONIX¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ó¥×Éô¤Ë¤ÏSGM8262-2¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤ò2´ðÅëºÜ¤·¤¿¡È¥Ô¥å¥¢¥×¥ìー¥äー¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï800mW@32¦¸¡£·ÈÂÓÀ¤È¶îÆ°ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¥×¥ìー¥äー¡×¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥±ー¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë
SHANLING¡ÖUA7¡×¤Ï¡¢12·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëDAC/¥¢¥ó¥×¡£ESS¤ÎDAC¥Á¥Ã¥×¡ÖES9069¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¡ÖJAN6418¡×¿¿¶õ´É¤òÅëºÜ¡£¡ÖË¤«¤Ê¿¿¶õ´É¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï44,550±ß¡£
SHANLING¡ÖUA7¡×
DAC¥Á¥Ã¥×¤ÏES9069¤òÅÅÎ®½ÐÎÏ¥âー¥É¤ÇºÎÍÑ¡£2´ð¤Î¡ÖOPA1612¡×¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤âÅëºÜ¡£¿¿¶õ´É¤ÏJAN6418¡ß2¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥·¥ç¥Ã¥¯µÛ¼ý¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿¿¶õ´É¤òÊÝ¸î¡£¹âÃÆÎÏÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¿¶Æ°µÛ¼ýÁÇºà¤¬¾×·â¡¦¿¶Æ°¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥Î¥¤¥º¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó½ÐÎÏ¤Ï¡¢3.5mm¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ó¥É¤È4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹¡£4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ¤Ï¡¢ºÇÂç577mW@32¦¸¤Î¹â¤¤¶îÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£High/Low¤Î2ÃÊ³¬¤ÎGainÀÚ¤êÂØ¤¨¤â²ÄÇ½¡£
iBasso Audio¡ÖDC04U¡×
iBasso Audio¡ÖDC04U¡×¤âÀ½ÉÊÈÇ¤ò¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¡£CS43198¤ò¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ëDAC/¥¢¥ó¥×¡£¥¢¥ó¥×Éô¤Ë¤ÏÆÈÎ©4ch¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥ó¥×²óÏ©¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢iBasso DC04¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÆÈÎ©4ch¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥ó¥×²óÏ©¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï980mW@32¦¸¤Þ¤Ç¸þ¾å¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥×²óÏ©¤ÎÅÅ°µ¤ò¡Þ4～6V¤ÎÈÏ°Ï¤Ç0.1V¹ï¤ß¤Ç²ÄÊÑ¤Ç¤¤ë¡£
iBasso Audio½é¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖKunlun-¥¯¥ó¥ë¥ó-¡×
iBasso Audio½é¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤È¤·¤Æ¡¢Ãâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖKunlun-¥¯¥ó¥ë¥ó-¡×¤âÅÐ¾ì¡£12·î19ÆüÈ¯Çä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï103,950±ß¡£
Ãâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿(GaN FET)¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎMOS-FET¤ä¥È¥é¥¸¥¹¥¿¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÅÅ»Ò°ÜÆ°ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÅÅ»ÒÂ®ÅÙ¤ÈÄã¤¤Æ³ÄÌÂ»¼º¤ò¼Â¸½¡£
½ÄÃÖ¤¡¢²£ÃÖ¤¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢GaN FET¤Î¥²ー¥È¡¦¥É¥ì¥¤¥ó´Ö¤ÎÅÅ²Ù(QGD)¤Ï¡¢MOS-FET¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÄã¤¯¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°Â®ÅÙ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁýÉý²óÏ©¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áÅÏ±þÅú¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹ÀÇ½¡¢À©¸æÀ¤¬¸þ¾å¡£½ÐÎÏÃÊ¤Ë8¸Ä¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤Î¶îÆ°ÃÊ¤Ë¤Ï¹ç·×32¸Ä(16¡ß2¹½À®)¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥È¥¢¥ó¥×¤òºÎÍÑ¡£¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ¥âー¥É»þ¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï7,400mW + 7,400mW@32¦¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TWISTURA¡¢10BAÅëºÜ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡£³°´Ñ¤ÏºÇ½ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
TWISTURA¤«¤é¤Ï¡¢10BAÅëºÜ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥â¥Ç¥ë¤ò¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¡£¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òÀ½ÉÊ¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SHANLING¤È¿å·î±«¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ëCD¤âÅÐ¾ì
SHANLING¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¿å·î±«¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ëCD¥×¥ìー¥äー¡ÖEC Zero T Crossover¡×¤â»²¹ÍÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ùー¥¹¤ÏSHANLING¤ÎEC Zero T¤È¤¤¤¦CD¥×¥ìー¥äー¤À¤¬¡¢²»¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¿å·î±«¤¬¶¨ÎÏ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤â¿å·î±«¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖEC Zero T Crossover¡×¤ÎÇØÌÌ
JBL
JBL¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢14ÆüÆüÍËÆü¤ËÂè4²ó¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ FAVÆ»¾ìÇË¤ê¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£FAV gaming¥á¥ó¥Ðー4Ì¾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ ¥Í¥âÁª¼ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥ê¤Ã¤ÁÁª¼ê¡¢¤Ù¤Æ¤£¤µ¤ó¡¢²»Ìµ¤¨¤ê¤Ê¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£
»ÈÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡×¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿3on3¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤äÍè¾ì¼Ô¤È¤ÎÁÈ¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖJBL Sense Pro¡×¤â¾Ò²ð¡£16.2mm·Â¤ÎDiamond-Like Carbon¿¶Æ°ÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£JBL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖJBL Sense Pro¡×
HUAWEI JAPAN
¿Ê²½¤·¤¿¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¡ÖFreeClip 2¡×
HUAWEI¥Öー¥¹¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¡ÖFreeClip 2¡×¡£ºòÆüGREEN FUNDING¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´Ö¤Ï2·î1Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÈÌÈ¯Çä»þ¤Î»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï27,280±ßÁ°¸å¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏºÇÂç22¡ó OFF¤ÎÁá³ä¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖFreeClip¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¡£¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥ë¡¢¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Óー¥ó¥º¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°C»ú·¿¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖC-Bridge¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£½Å¤µ¤Ï½éÂå¤«¤é9%·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÊÒÂ¦5.1g¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÂÎÀÑ¤â11%ºï¸º¤µ¤ì¡¢ÁõÃå´¶¤¬¤µ¤é¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤Ï¡¢¹âÀÇ½·Á¾õµ²±¹ç¶â¤ò¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¯½À¤é¤«¤Ê±ÕÂÎ¥·¥ê¥³¥ó¤ÇÊ¤¤¦»ÅÍÍ¡£ÃÆÀ¤ò25%¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£ÂÑµ×À¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25,000²ó°Ê¾å¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âÊÑ·Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥æー¥¶ー¤¬3Ç¯´Ö¡¢ËèÆü10²óÃå¤±³°¤·¤¹¤ë²ó¿ô¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
beyerdynamic
beyerdynamic DT 270 PRO
¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îbeyerdynamic¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖDT 270 PRO¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÍÑ¤Ë»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÌ©ÊÄ·¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£²Á³Ê¤Ï18,480±ß¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¡¢²÷Å¬¤Ê¥Ù¥í¥¢¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¡¢¹âÉÊ¼Á¤Êºî¤ê¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëDJ¸þ¤±¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖDJ 300 PRO X¡×¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¡£¾®¤µ¤á¤Î¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤È¡¢Âç¤¤á¤Î¥¤¥äー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥ó¥¤¥äー¤Ë¤â¡¢¥ªー¥Ðー¥¤¥äー¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤ëDJ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëDJ¸þ¤±¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖDJ 300 PRO X¡×¡£¼Ì¿¿¤Ï¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í