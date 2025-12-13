°æ¾å¾°Ìï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¡¢£²£·Æü¥µ¥¦¥¸·èÀï¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È£Ë£Ï¤·¤¿¤¤¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£É£Â£Æ¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡½£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¼¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£±£³Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¡£¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢Äï¤ÎÂó¿¿¤È¤Î¥Þ¥¹¥¹¥Ñ¡¼¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò³Æ1¥é¥¦¥ó¥ÉÈäÏª¤·¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø¸þ¤±¡Ö£²£·Æü¤ÏÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Á´Áª¼ê´Þ¤á¡¢À¤³¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤·¤í¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È£Ë£Ï·èÃå¤·¤¿¤¤¡× ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£¹·î£±£´Æü¤ÎÁ°Àï¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤òÂçº¹È½Äê¤Ç²¼¤·¤¿¡££±£°·î£¶Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ô¥«¥½Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤òºÆ³«¡£¼«¿È¤ÎÎý½¬¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢£±£±·î£²£´Æü¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ò²¼¤·¤Æ²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Äï¡¦Âó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ÎÎý½¬¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±¡¢£µ¡¢£¹·î¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö£´»î¹ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Î£²£°£±£³Ç¯°ÊÍè£±£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Ô¥«¥½¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³ºÇÆñ´Ø¤Î£Õ£Î£Á£Í¡Ê¥á¥¥·¥³¹ñÎ©¼«¼£Âç¡Ë¤ÇÇ¾¿À·Ð³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¾Íè¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë°Û¿§¤Î½¨ºÍ¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£º£Ç¯£··î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡áÅö»þ£Ô£Í£Ë¡Ë¤È£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£²¡½£°¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤È½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤È¤Ê¤ëÃæÃ«¤Ï¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£±£°°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ËÍèÆü¤·¡¢°æ¾å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¤ÈÃæÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Ø¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï°æ¾å¤¬£³£±ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£·£Ë£Ï¡Ë¡¢¥Ô¥«¥½¤¬£³£²¾¡¡Ê£±£·£Ë£Ï¡Ë£±Ê¬¤±¡¢ÃæÃ«¤¬£³£±ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£´£Ë£Ï¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬£²£°ÀïÁ´¾¡¡Ê£±£¸£Ë£Ï¡Ë¡£