¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡×ºÊÉÔºß¤ÎÆü¤ËÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ëµÁÊì¡Ú²Ç¸ÈÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ Vol.8¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼ÔÅÚ°æ¿¿´õ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÌëÃæ¤Þ¤ÇÂ©»Ò¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÊ¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿É×¡£ÍâÆü¤½¤Î¤³¤È¤ò²ñ¼Ò¤Ç¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ì¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ê¤ê¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤á¤°¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä
¢£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð
¢£¾¯¤·Ê£»¨¤ÊºÊ¤Î¼Â²È»ö¾ð
¢£¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë
¢£½ñÆ»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÀâ¤¯
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢ºÊ¤ÎÉÔºß¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í!?
¤·¤«¤â¡ÖåºÎï¤Ê»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ä¤¯¡×¤Ê¤ÉÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ²»¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡©
(ÅÚ°æ¿¿´õ)