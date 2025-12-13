Mrs. GREEN APPLE¡¢ÍèÇ¯¡È¥Õ¥§¡¼¥º3¡É¤Ë¸þ¤±¿´¶¡¡Âç¿¹¸µµ®¡Ö¤è¤êÌ©¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ¡õ CINEMA VIEWING ENCORE¡ÙÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ÍèÇ¯¤«¤é¡È¥Õ¥§¡¼¥º3¡É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛJAM'S¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï10·î16Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¤µ¤»¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤è¤ê¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬¡¢¤¢¤ÈÌó2½µ´Ö¤Ç¥Õ¥§¡¼¥º2¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥º3¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¡£¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Âç¿¹¤Ï¡Ö¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£È¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤«Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡£²æ¡¹¤Î¡È¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¸òÂå¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã°æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥§¡¼¥º3¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ£ß·¤Ï¡¢µÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò³«Ëë¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ä¤â¤É¤«¤·¤¤¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¿§¡¹Êú¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£Ç¯10¼þÇ¯¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Õ¥§¡¼¥º2¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä¤Þ¤ÀÀµÄ¾¼Â´¶Í¯¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÇ¯Ëö¶î¤±È´¤±¤Æ¡¢¸µÃ¶¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¿·¤¿¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥§¡¼¥º3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤ò¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬10¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÌ©¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯JAM'S¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡ÖJAM'S¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
