¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÊ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤¬¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×ºßÀÒ»þ¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢09Ç¯¤Ë·ëº§¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Îº£°æÍã¤«¤é¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¡ÖÂ¿ËàÀî¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾±»Ê¤Ï¡ÖÂ¿ËàÀî¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤È2¥«½ê¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾±»Ê¤Ï¡ÖÂ¿ËàÀî¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£OK¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤µ¤óÅª¤Ë¡¢Â¿ËàÀî¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Æ¥¤¥¯2¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤Ï¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Æ£ËÜ¤Î°¦¾Î¤ÎÍ³Íè¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤«¥ß¥¥¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¤é¡Ö¡È¥ß¥¥Æ¥£¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ëµá¤á¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£