ÉÙ±Ê·¼À¸¤¬°µ´¬¡È4ÅÀ¥×¥ìー¡É¤òÈäÏª¡Ä¹â²ÐÎÏ¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÉÙ»³¤ò°µÅÝ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤¬11Ï¢¾¡ÌÜ
¡¡12·î13Æü¡¢ËÌ³¤¤¤¿¤¨ー¤ë¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1Âè14Àá¤¬³«ºÅ¡£¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤¬¥Ûー¥à¤ÇÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÉÙ±Ê·¼À¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤«¤éÆÀÅÀ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ò18－17¤Î1ÅÀ¥êー¥É¤Ç½ªÎ»¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏÉÙ±Ê¤ÎÏ¢Â³¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ä¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ïー¥éー¤é¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÉÙ»³¤ò°µÅÝ¤·¡¢»Ä¤ê3Ê¬¤«¤é¤ÏÅÜÅó¤Î¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£½ª¤ï¤êºÝ¤Ë¤ÏÉÙ±Ê¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òßÚÎö¤·¡¢57－30¤Î27ÅÀ¥êー¥É¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥â¥¹¡¢¥Ïー¥éー¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÃæ¿´¤Ë¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¡¢84－56¤ÇºÇ¸å¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤âËÌ³¤Æ»¤Î¥Úー¥¹¤ÏÍî¤Á¤º¡¢»Ä¤ê5Ê¬¤Ë¤ÏÉÙ±Ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¥¹¥³¥¢¤¬100ÅÀ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âËÌ³¤Æ»¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢109－85¤ÇÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¿ô¤ò¡Ö11¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÉÙ±Ê¤¬28ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ïー¥éー¤¬24ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥é¥â¥¹¤¬12ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£°ìÊý¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÂ³¤¤¤¿ÉÙ»³¤Ï¡¢¥ä¥Ë¥¹¡¦¥â¥é¥ó¤¬25ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¥Ë¥«¤¬21ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢±§ÅÔÄ¾µ±¤¬8ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» 109－85 ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡Ê@ËÌ³¤¤¤¿¤¨ー¤ë¡Ë
ËÌ³¤Æ»¡Ã18¡Ã39¡Ã27¡Ã25¡Ã¡á109
ÉÙ¡¡»³¡Ã17¡Ã13¡Ã26¡Ã29¡Ã¡á85
¡ÚÆ°²è¡ÛÆÀ°Õ¤Î3ÅÀÃÆ¤ÇÉÙ»³¤ò°µÅÝ¤·¤¿ÉÙ±Ê¡ª
¥Ð¥¹¥«¥ó¥¹¥êー¤òÄÀ¤á¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê #ÉÙ±Ê·¼À¸ 🕺@KeiseiTominaga @levangakousiki#B¥êー¥° #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× pic.twitter.com/bCnmypPln8
- B.LEAGUE¡ÊB¥êー¥°¡Ë (@B_LEAGUE) December 13, 2025