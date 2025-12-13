¡ÖÃ¦Âà¤·¤í¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¾Ã¤»¡×¡ÄÇ®°¦ÁûÆ°¤ÎBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡õaespa¥¦¥£¥ó¥¿¡¼½±¤¦¿Éíå¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â
BTS¡¦JUNG KOOK¤Èaespa¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬¡¢K-POP³¦¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡ÈÇ®°¦Àâ¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡È¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡È´ñ½±¥¥¹¡É¡ÄÆüËÜ¿Í½÷À¡ÖÈÚ¹Ô¡×¤Î½Ö´Ö
ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï12·î5Æüº¢¤À¡£´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤ËÄ¦¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö»Ò¸¤3É¤¤Î´é¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ä¡¢JUNG KOOK¤¬Ê¼ÌòÃæ¤Ëaespa¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ç®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²±Â¬¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢12·î10Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ëÎ¶»³¶è¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¥°¡Ë¤Ë¤¢¤ëHYBEËÜ¼ÒÁ°¤Ç¡¢JUNG KOOK¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤ë¡È¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤éBTS¤Î³èÆ°¤«¤éÈ´¤±¤í¡×¡Ö·³Ââ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ARMY¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡È¥Õ¥¡¥óµ½âÖ¡É¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¥Õ¥¡¥óµ½âÖ¹Ô°Ù¡¢Àµµ¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²á·ã¤ÊÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤Ó¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤¬JUNG KOOK¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¡£
Íâ11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎËÜ¼ÒÁ°¤Ë¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤â¡ÖÁû¤¬¤·¤¯Îø°¦¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤éaespa¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¿Í¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤í¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¾Ã¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤í¡×¡ÖÄÀÌÛ¤ÏÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤´¶¤ò¸«¤»¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤ÊÊ¸¸À¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¡ÈÇ®°¦Àâ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¡É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢JUNG KOOK¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥È¥é¥Ã¥¯±þ±ç¡É¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¤¸¤¯11Æü¡¢JUNG KOOK¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖJJKS¡×¤Ê¤É¤Î¼çÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢HYBEËÜ¼ÒÁ°¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÏJUNG KOOK¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¡ÖJUNG KOOK¡¢·¯¤¬Ë¾¤àÆ»¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¡£JJKS¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ç»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö4Ç¯¤âÁá¤¯ÆþÂâ¤·¤¿¡È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²Î¼ê¡ÉJUNG KOOK¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖBTS¤ÏJUNG KOOK¤Ê¤·¤Ë¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ã¦ÂàÍ×µá¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈãÈ½¤È±þ±ç¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤òÁö¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇ®°¦Àâ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¸½ºß¤âÇ®°¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£
aespa¤ÏÇ¯Ëö¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¡¢BTS¤âÍè½Õ¤Î¡È´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÇ®°¦ÁûÆ°¤¬º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡£2¿Í¤ò¤á¤°¤ëÆ°¸þ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
