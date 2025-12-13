ËÉ¸æÎ¨5ÅÀÂæ¤Ç¤â¡Ö¥Áー¥à¤ÎÃì¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤È¤Ï¡©¡§ÅêÂÇ¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025¥·ー¥º¥ó¿¶¤êÊÖ¤ê¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÊÔ¡Û
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÎÅê¼ê¤ª¤è¤ÓÌî¼êÀ®ÀÓ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁª½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¬ÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê¼ê¤Î°ÂÄêÀ¡ÊËÉ¸æÎ¨¡¢WHIP¡Ë¡¢ÂÑµ×À¡ÊÅêµå²ó¡Ë¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡Ê¥»ー¥Ö¡¢¥Ûー¥ë¥É¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌî¼ê¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¡ÊOPS¡Ë¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¡ÊÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡Ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Åê¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
Åê¼ê¿Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¿ë¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î»î¹ç¤Î·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì ¥¸¥§ー¥¯¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¤Ï¡¢33ÀèÈ¯¡¢180.0²ó¤È¥Áー¥à¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò°ìÇ¯´Ö»Ù¤¨¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨5.70¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¾Ã²½ÎÏ¤È9¾¡¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»î¹ç±¿±Ä¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹×¸¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
2°Ì ¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸ー¡¦¥´¥¢¤Ï¡¢30ÀèÈ¯¡¢159.2²ó¤òÅê¤²¡¢Ã¥»°¿¶Î¨10.43¡¢Ã¥»°¿¶¿ô185¤È¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤ò»°¿¶¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£WHIP1.35¤Ï¥¨ー¥¹µé¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤Ç½ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
3°Ì ¥Û¥»¡¦¥Õ¥§¥ìー¥ë¤Ï¡¢72ÅÐÈÄ¡¢21¥Ûー¥ë¥É¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËK/BB¡ÊÃ¥»°¿¶/Í¿»Íµå¡Ë¤¬4.44¤È¥ê¥êー¥Õ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ©µåÎÏ¤ÈÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¡Ë
Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢OPS¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁö¹¶¼é¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£1. ÆâÌî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
ÆâÌî¼ê¤Ï¥Áー¥à¤ÎÂÇÀþ¤È¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤µ¡¢OPS¡¢¤½¤·¤Æ¼éÈ÷ÌÌ¤Î¹×¸¥¡Ê¼ººö¿ô¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì C.J. ¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥º¤Ï¡¢144»î¹ç¡¢635ÂÇÀÊ¤È¥Áー¥à¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤¿Ìî¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢OPS.748¤È°ÂÄê¤·¤¿¹¶·âÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë31ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿ÁöÎÏ¤Ï¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
2°Ì ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Ù¥ë¤Ï¡¢140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢22ËÜÎÝÂÇ¤È¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£½ÐÎÝÎ¨.326¤ÈÁªµå´ã¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢ÂÇÅÀ63¤È¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿¡£
3°Ì ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¡¢139»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.296¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£OPS.701¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¡£2. Êá¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
Êá¼ê¤Ï¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤ÈÂÇÀÊ¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì ¥É¥ëー¡¦¥ß¥é¥¹¤Ï¡¢18»î¹ç¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢OPS.807¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.500¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂÇÀÊ¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤È·èÄêÎÏ¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¼¨¤·¤¿¡£
2°Ì ¥ー¥Ðー¥È¡¦¥ë¥¤ー¥º¤Ï¡¢68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.303¤ÈÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£OPS¤Ï.595¤ÈÄã¤¤¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
3°Ì ¥é¥¤¥êー¡¦¥¢¥À¥à¥º¤Ï¡¢83»î¹ç¤ÈÊá¼ê¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¡¢¼éÈ÷¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤ÏOPS.560¤È¸·¤·¤¤¤¬¡¢8ËÜÎÝÂÇ¤Ï°ìÄê¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£3. ³°Ìî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
³°Ìî¼ê¤Ï¥Áー¥à¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢OPS¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì ¥Çー¥ì¥ó¡¦¥ê¥ì¤Ï¡¢91»î¹ç¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢OPS.845¡¢ÂÇÎ¨.299¤Ï¥Áー¥àÌî¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¹ÂÇÎ¨.498¤È¹â¤¤ÆÀÅÀÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ç¥Áー¥àÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
2°Ì ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢157»î¹ç¡¢689ÂÇÀÊ¤È¥Áー¥à¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢94ÂÇÅÀ¤È°µÅÝÅª¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤ÈÆÀÅÀÀ¸»ºÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£OPS.825¤âÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Áー¥à¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
3°Ì ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢17ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦µ¡Æ°ÎÏ¤È10ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢Áö¹¶Î¾ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£OPS.631¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹¶·â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¡§ÅêÂÇ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È
Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢¥¢ー¥Ó¥ó¤È¥´¥¢¤Î2Ëç´ÇÈÄ¤¬¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¾Ã²½¤Î¼Á¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥´¥¢¤Ï¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥§¥ìー¥ë¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°ÂÄê´¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
Ìî¼ê¿Ø¤Ï¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¦¥Ã¥É¤¬ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢¥Çー¥ì¥ó¡¦¥ê¥ì¤¬¹â¤¤OPS¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÆâÌî¤Ç¤ÏC.J. ¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥º¤¬¥Áー¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¡£
¢¨2025Ç¯12·î12Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
