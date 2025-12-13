¥É¥ó¥PB¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤¬¥¢¥Ô¥¿¡¦¥Ô¥¢¥´¤Ë¡ª Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤ÎGRAND¥Ð¥¶¡¼¥ë¤â
¡¡¥æ¥Ë¡¼¤Ï12·î5Æü¤Ë¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤ò¡¢¡Ö¥¢¥Ô¥¿¡×¡Ö¥Ô¥¢¥´¡×¡Ö¥æ¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤ËËÜ³ÊÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ô¥¿¡×¡Ö¥Ô¥¢¥´¡×¡Ö¥æ¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ø¤Î¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×ËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Ìó150¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡°Â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉÊ¼Á¤äµ¡Ç½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤Ç¡¢²È·×¤Ë¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Å¸³«¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤â½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ12·î13Æü¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÅÅ¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¡¢¿²¶ñ¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¥¦¥¨¥¢¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤òºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖGRAND¥Ð¥¶¡¼¥ë¡×¡ÖWALK¥Ð¥¶¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ömajica¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥óÂçÊü½Ðº×¡×¤ä¡ÖÀìÌçÅ¹majica¥Ý¥¤¥ó¥È20¡ó´Ô¸µ¥»¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê´ë²è¤òÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ömajica¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥óÂçÊü½Ðº×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ô¥¿¡×¡Ö¥Ô¥¢¥´¡×¡Ö¥æ¡¼¥¹¥È¥¢¡×Ä¾±ÄÇä¤ê¾ì¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î²Û»Ò¡¦¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤É¤¬30¡ÁºÇÂç500±ß°ú¤¡¢ÄêÈÖ¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬ºÇÂç15,000±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÂ¿¿ôÇÛ¿®¤·¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÅöÆüÆþ²ñ¡Ê¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¡Ë¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀìÌçÅ¹majica¥Ý¥¤¥ó¥È20¡ó´Ô¸µ¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î20Æü¡¦21Æü¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë¤Æ200±ß°Ê¾å¤òmajica¥Þ¥Í¡¼¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢20¡óÊ¬¤Îmajica¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÆüÆþ²ñ¡Ê¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¡Ë¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í¢Æþ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¦¥é¥°¡¦¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¹âµéÀìÌçÅ¹¤è¤ê°ì³çÇã¤¤ÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢¡Ö¶Ã°Â¡×²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¦¥é¥° ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥»¡¼¥ë¡×¤ò¡¢¡Ö¥¢¥Ô¥¿¡×¡Ö¥Ô¥¢¥´¡×·×62Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ü»°¤Ä¤Î´ë²è¤Ç²È·×¤ò±þ±ç
