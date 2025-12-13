¡Ö°ìÈÖ²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡×Ä¹ºê¡¢ÀéÍÕ¤È2ÅÙ¾º³Ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ÆÁÅç¡¢ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÄË´¶¡×¤È¼Õºá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÂÐÀï¤·1¡¼0¤ÇÇÔÀï¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÆÁÅç¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¥É¥í¡¼¡£·è¾¡¤Ø¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÀéÍÕ¤òÁê¼ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤º1¡¼0¤ÇÇÔ¤ì¡¢J2¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤Þ¤º¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤µ¤ó¤ËJ1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2ÅÙ¾º³Ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦°ìÈÖ²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÆÁÅç¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇÂçÀª¤ÎÊý¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ØÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÀá¤Ç¤ÏV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎJ1¼«Æ°¾º³Ê¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¤ÏÀéÍÕ¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë·Á¤Ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì¤ÎÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Î°ìÊ¬°ìÉÃ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1Ê¬¤±1ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÊ³µ¯¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö2²ó¤â¾º³Ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤Æ¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤ßÄù¤á¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤«ÀéÍÕ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¡¢¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¦´º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Áª¼ê¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¤â¤Î¤ÈÉé¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÁª¼ê¤â¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÁýÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÀéÍÕ¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÆÁÅç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤â°§»¢¡£¡Ö1Ç¯´Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î±ó¤¤ÃÏ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢Áª¼ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£²þ¤á¤ÆÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤È¡¢ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
