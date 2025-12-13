REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬Çä¤ì¤Æ¤ë¡ª¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/12/13
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î1Æü¡Á7Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼
RM-G276N¡ÊTVS REGZA¡Ë
2°Ì¡¡MOBIUZ EX251
EX251¡ÊBenQ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
3°Ì¡¡REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼
RM-G245N¡ÊTVS REGZA¡Ë
4°Ì¡¡VG258QR
VG258QR¡ÊASUS¡Ë
5°Ì¡¡Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL¡ÊXiaomi¡Ë
6°Ì¡¡Alienware AW2525HM
AW2525HM¡Ê¥Ç¥ë¡Ë
7°Ì¡¡Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P¡ÊHKC¡Ë
8°Ì¡¡LG UltraGear OLED
27GX700A-B¡ÊLG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë
9°Ì¡¡VA249HG
VA249HG¡ÊASUS¡Ë
10°Ì¡¡LG UltraGear OLED
27GX704A-B¡ÊLG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼
RM-G276N¡ÊTVS REGZA¡Ë
2°Ì¡¡MOBIUZ EX251
EX251¡ÊBenQ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
3°Ì¡¡REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼
RM-G245N¡ÊTVS REGZA¡Ë
4°Ì¡¡VG258QR
VG258QR¡ÊASUS¡Ë
C34WQBA-RGGL¡ÊXiaomi¡Ë
6°Ì¡¡Alienware AW2525HM
AW2525HM¡Ê¥Ç¥ë¡Ë
7°Ì¡¡Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P¡ÊHKC¡Ë
8°Ì¡¡LG UltraGear OLED
27GX700A-B¡ÊLG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë
9°Ì¡¡VA249HG
VA249HG¡ÊASUS¡Ë
10°Ì¡¡LG UltraGear OLED
27GX704A-B¡ÊLG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£