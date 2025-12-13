REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖRM-G276N¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î1Æü¡Á7Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼

RM-G276N¡ÊTVS REGZA¡Ë

2°Ì¡¡MOBIUZ EX251

EX251¡ÊBenQ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë

3°Ì¡¡REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼

RM-G245N¡ÊTVS REGZA¡Ë

4°Ì¡¡VG258QR

VG258QR¡ÊASUS¡Ë

5°Ì¡¡Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL¡ÊXiaomi¡Ë

6°Ì¡¡Alienware AW2525HM

AW2525HM¡Ê¥Ç¥ë¡Ë

7°Ì¡¡Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor

G2411P¡ÊHKC¡Ë

8°Ì¡¡LG UltraGear OLED

27GX700A-B¡ÊLG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë

9°Ì¡¡VA249HG

VA249HG¡ÊASUS¡Ë

10°Ì¡¡LG UltraGear OLED

27GX704A-B¡ÊLG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£