¡¡2025Ç¯12·î13Æü¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë£°¡Ý£±¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤¹¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤ê¡¢´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀéÍÕ¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢ÆÁÅç¤ÎÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¤¢¤ë°ÕÌ£ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î»Ø´ø´±¤¬µ¤¾æ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Þ¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤³¤Î£±Ç¯´Ö¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤âÂç¤¤Ê´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¹¥È£²»î¹ç¤âËÜÅö¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤â¥¢¥¦¥§¡¼ÀÊ¤ËÂçÀª¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³Î¤«¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÁýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡×¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¯´Ö½ç°Ì¤Ç¾å²ó¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ËÎ×¤ó¤Çº£Æü¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤«¤Ê¤È¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë»Ä¤ê£±ÉÃ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤¬·ë²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Øº£¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÁýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¡Ö¡Êº£µ¨¡Ë£²ÅÙ¤â¡ÊÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ë¾º³Ê¤ò¸«¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆóÅÙ¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÁýÅÄ´ÆÆÄ¡£º£µ¨¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤¤¡£
