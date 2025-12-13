¸µÇµÌÚºä¡¦ÏÂÅÄ¤Þ¤¢¤ä¡ÖÄê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë¿ÆÍ§¡×¡¡¸µ¥°¥ë¡¼¥×Ãç´Ö¤È¤Î¾Ð´é2S¡ª¡Ö³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î½÷Í¥¡¦ÏÂÅÄ¤Þ¤¢¤ä¡Ê26¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Äê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¿ÆÍ§¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÄê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë¿ÆÍ§¤Î¤Ò¤Ê¤Á¤Þ¡×¤È¸µ¥°¥ë¡¼¥×Ãç´Ö¤ÎÈõ¸ýÆüÆà¤È¤Î¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¡¢É´¶Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤òÇã¤¤¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤ªÆù¤äÌîºÚ¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#ÃçÎÉ¤·¡×¡Ö#ÏÂÅÄ¤Þ¤¢¤ä¡×¡Ö#Èõ¸ýÆüÆà¡×¤Èµ¤·¤¿¡£