ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¡¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó´ë²è¤Î¼ç±é±Ç²èÀ©ºîÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¡Ö¡È»ä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡Ê18Ç¯»àµî¡Ë¤¬´ë²è¤·¡¢¼«¤é¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¨¥ê¥«38¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÀõÅÄ¤Î¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¨¥ê¥«38¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÌò¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡Ö»ö·ï¤Î¤Í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´õÎÓ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ä¤â¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÈþÂå¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÎýÃº»¦¿Í¤ÎÈÈ¿Í¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È50²á¤®¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Íè¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤Ë¤Ï¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤À¤«¤é´õÎÓ¤µ¤ó¤¬Á´Éô´ë²è¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÈÈþÂå¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»ä¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢´õÎÓ¤µ¤ó¤¬Á´Éô´ë²è¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌò¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ì±þÁ´Éô¡¢¤¦¤ó¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡£À»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤Æ¤È¤«¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¡É¤È¤«¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡£¤À¤±¤É¡¢¡È¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡Ö»ä¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤³¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö»ä¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¡¢¤É¤Î²Î¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¡£¤ß¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¢¤ë¤·¡¢1¶Ê¤º¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀõÅÄ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¸ø³«Á°¤Ë´õÎÓ¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¡£¡Ö½é¹æ¤À¤±¸«¤ËÍè¤¿¤Î¡¢¸«¤ËÍè¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡£¸ø³«¤Î»þ¤Ï¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀõÅÄ¡£¡Ö¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È´ë²è¤â²¿¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¡¢Æâ¡¹¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ç¤â»ä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤è¤Í¡É¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤¬¸À¤¦¤«¤é¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£