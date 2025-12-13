Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤¬¤¢¤Õ¤ì¡×¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥ï¥±¡ÖÃ¯¤¬¤³¤³¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤ó¤À¤è¤È¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Ãæ¿¹¤¬¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖSOLITUDE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔµ¡·ù¡×¤ÊÉ½¾ð¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÌÀºÚ¤µ¤ó¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤â¤¦1¶Ê¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾¯½÷A¡Ù¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¡Ø¾¯½÷A¡Ù¤Ï¥ì¥ÕÈÄ¤ËÅÜ¤ê¤¬¤¢¤Õ¤ì¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤¬¥«¥ó¥«¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥ì¥ÕÈÄ¤ò6ËçÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤«¤Ä¡ÈÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤í¤È¡¢¾Ð¤¨¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃ¯¤¬¤³¤³¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡£³«¤±¤¿¤Î¤¬¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ëÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¾¯½÷A¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³À²Ö¤Ï¡ÖÇØ·Ê¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢²Î¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢É½¾ð¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£