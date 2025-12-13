¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤Î¹³ÑÄÉµå¡Û¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¾¡×¤òºÆ¤Ó¡¡¿ÀÁ°½ÓÉ§¤µ¤ó70ºÐ¡¡Á´¹ñ¹ÔµÓ¤ÎËö¡¢´ôÉìÂè°ì´ÆÆÄ¤Ø
¡¡´ôÉìÂè°ì¡Ê´ôÉì¡Ë¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¿ÀÁ°¡Ê¤«¤ß¤Þ¤¨¡Ë½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¤òµá¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ã»Ò±à¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î10Æü¡¢´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤ÎÆ±¹»¤Ç¸½´ÆÆÄ¤ÎÅÄ½ê¹§Æó¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤È¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿Í»ö¤ÏÍè½Õ4·î1ÆüÉÕ¡£¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Ï½¢Ç¤¸å¤¹¤°¤Ë70ºÐ¤Î¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²ñ¸«¤Ï¸òÂå¤¹¤ë¿·µì´ÆÆÄ¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Ï26ºÐ¤À¤Ã¤¿1982¡Ê¾¼ÏÂ57¡ËÇ¯²Æ¡¢Êì¹»¤Î½ÕÆüµÖ¡ÊÂçºå¡Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÂçºåÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇÆ±Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´Í¥¾¡¤ÎPL³Ø±à¤òµÕÅ¾¤ÇÇË¤Ã¤¿°ìÀï¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤À¡£·è¾¡ÅÀ¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¯ÁöÎÝ¤ÎËÜÅð¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢ÊÄ²ñ¼°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÇØ¶Ú¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤Ã¤¿¡×¡£¹Ã»Ò±à¤Î½éÀï¡¦´Ý»Ò¼Â¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤Ç¤ÎÂç´Ñ½°¡¢Âç´¿À¼¤Ï¡ÖÌÓ·ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡£½éÀï¾¡Íø¸å¤ÎÆü¡¹¤Ï¡Ö±À¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¡×¡£¹Ã»Ò±à¤Ï¡Ö·àÌô¡×¤À¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¡ÖÉÂ¹Ñæë¡Ê¤³¤¦¤³¤¦¡Ë¡×¤À¤È¼«³Ð¤·¤¿¡£
¡¡Íâ1983Ç¯¡¢Ãø½ñ¡Ø¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¾¹Ã»Ò±à¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÀäÈÇ¤Çº£¤Ç¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤Ç3Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø³ØÂçÂ´¶È¸å¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Á´Æü¶õ¤ò55ºÐ¤ÇÁá´üÂà¿¦¡£¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤òÀ¸³¶¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é2014Ç¯12·î¡¢½ÕÆüµÖ¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Í§¿Í¤«¤é¡ÖºÉ²§¡Ê¤µ¤¤¤ª¤¦¡Ë¤¬ÇÏ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡£¿ÍÀ¸¤Î¹¬ÉÔ¹¬¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤º¡¢°ì¸«ÉÔ¹¬¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤¬¹¬±¿¤ËÅ¾¤¸¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸Î»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÁ°¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Î±ï¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Êì¹»¡¦´Ø³ØÂç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ó2·³´ÆÆÄ¡¢ÁÒµÈÁí»º¡ÊÄ»¼è¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆµþÅÔ¶¦±É¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¡¢6Ç¯È¾Ì³¤á¤¿¡£µþÅÔÂç²ñ4¶¯¤¬ºÇ¹â¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç´Ö¤ËÁ´¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥¥ã¥ó¥×¤â»ë»¡¤·¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÊ¿»û¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÄêÇ¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÄêÇ¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å¤âÍ¾À¸¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤Î°ì½Ö¤Þ¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¸½Ìò¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î¸½Ìò¤È¤Ï¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò²ù¤¤¤Ê¤¯À¸¤ÀÚ¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤À¤È»×¤¤Åö¤¿¤ê¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÄêÇ¯¤Ê¤·¡×¤È¿´¤ËÄê¤á¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Çµå½¦¤¤¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¼«¤éÇä¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¥×¥í¤ÎÌîµå¤ò·Ð¸³¡£±ßËþÂàÃÄ¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï³ØÀ¸Ìîµå»ñ³Ê¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¹ÔµÓ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂìÀîÀ¾¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ä»åËþ¡Ê²Æì¡Ë¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê½äÎé¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡×¤È´ê³Ý¤±¤·¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢µìÃÎ¤Î´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿´ôÉìÂè°ì´ÆÆÄ¤ÎÅÄ½ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤À´ÆÆÄ¤ò¤µ¤ì¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤òÂà¤¯ÅÄ½ê¤µ¤ó¤Ï¸åÇ¤¤È¤·¤Æ³Ø¹»Â¦¤Ë¿äÁ¦¡£²¿¿Í¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤é¿ÀÁ°¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î²ñ¸«¡£¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Î¿À¿ñ¡¢¸¶ÅÀ¤ÏÃÏÊýÂç²ñ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÃÎ¤é¤º¤ËÇÔ¤ìµî¤ë´öÂ¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤Ï3Ç¯ºÇ¸å¤Î²Æ¤Î»î¹ç¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¼Ô¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¼Ô¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤ò¤Ä¤¯¤ëÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ò°ÍÍê¤·¤¿Æ±¹»¤Î¾¾ËÜÊ¸É×¹»Ä¹¤Ï2001Ç¯ÁªÈ´¤òºÇ¸å¤Ë¹Ã»Ò±à¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¸½¾õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡ÖËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í´Ö¶µ°é¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í°ì¿Í¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë»ØÆ³¡×¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Ï¶µ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤³°Éô´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌîµåÉô¤â¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Î°ì´Ä¡£¿Í´Ö·ÁÀ®¡¢°éÀ®¤Î¾ì¤À¤È¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Îº´ÇìÃ£É×»á¤¬¹ñ²ñ¤ÇÅúÊÛ¤·¤¿¡Ö¶µ»Õ¤À¤±¤¬¶µ°é¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶µ¼¼¤À¤±¤¬¶µ°é¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤¿µ¢¤êÆ»¡¢Ä¹ÎÉÀî±è¤¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤ËÈþ¤·¤¤Í¼¾Æ¤±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤â°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡£ºÉ²§¤¬ÇÏ¤À¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë
¡¡¢¡ÆâÅÄ¡¡²íÌé¡Ê¤¦¤Á¤¿¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë¡¡1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯2·î¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¶Í°þ¹â¡½·ÄÂçÂ´¡£¿ÀÁ°¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯12·î7Æü¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¥³¥é¥à¡ØÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Ù¤òÆÉ¤ß¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîµå¹¥¤¤¬¸ò¤ï¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£