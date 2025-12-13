¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤PLÀï»Î¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬¡È¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤²ñ¡É¤òÊó¹ð¡¡PL³Ø±à»þÂå¤ÎÃç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¼õ¤±¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢PL³Ø±à»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤éÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò½Ë¤¦²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï2006Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤Î1½äÌÜ¤ÇPL³Ø±à¹â¤«¤é¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£4Ç¯ÌÜ¤Î2010Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê3´§¤Ëµ±¤¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤òMLB¤Ø¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÈÊ£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÆÃÀ½¤Î¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄÅê¼ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò½Ë¤¤¡¢PL³Ø±à»þÂå¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âºÆÇ§¼±¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¡¢³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Èµ¤¹ç¤¤¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖPL³Ø±àÌîµåÉô¤¬µÙÉô¤Ë¤Ê¤ê¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤PLÀï»Î¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£µìÍ§¤¿¤Á¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£