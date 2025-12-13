¡Ú º´Æ£¿ÎÈþ ¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¤òÅé¤à ¡È½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡É ¡È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É
ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¿ÎÈþ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢º£·î8Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó¤òÅé¤à¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹ ko GALS¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥ç¥ó¥³Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¡È½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡É¤È¡¢´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¢¦¢¦¢¦¡¡º´Æ£¿ÎÈþ¤µ¤ó¡¡ÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡¢¦¢¦¢¦¢¦
18¤Î»þ
½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿
¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ
¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ç
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤
ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤¿
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò
¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹
¿´¤«¤é
´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ËÜÅö¤Ë
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
