ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢¥¨¥ê¡¼¥ÈÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤â¶ÃØ³¡Ö¤¹¤²¤§¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶¦±é¼Ô¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤¬¶Ã¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÜÊÔÌ¤¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢ABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢ÉÔÎÑ¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶á½ê¤ÎÍÄÃÕ±à¤¬»äÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¡ÖËèÄ«±àÄí3¼þÁö¤Ã¤Æ¡¢´¥ÉÛËà»¤¤·¤Æ¡¢É´¿Í°ì¼óÆÉ¤ó¤ÇÏÀ¸ì¾§¤¨¤Æ¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ÈÁªÂò¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶µ°éÆâÍÆ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢´Á»úÁ´ÉôÂçÂÎ½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÍÑ´Á»ú¤ÏÉáÄÌ¤Ë½ñ¤±¤¿¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¶å¶å¤È¤«¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤¹¤²¤§¡×¡Ö¶å¶å¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¾®³Ø¹»Æþ¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¶°Ê³°ËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÎýÇÏ¤Î¡¢¥Þ¥¸ÍÌ¾¤ÊÉÂ±¡¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¡£Ä¹ºÊ¾¼¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡È¥Ö¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«³Ø½¬Ä¢¤Ë¾®Àâ½ñ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·õ¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ü¡Ø¤É¤í¤í¡Ù¤È°ì½ï¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤¹¤±¤É¡×¤È¼«ºî¾®Àâ¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à»ù¤Ç¾®Àâ½ñ¤¤¤Æ¤ó¤Î¡×¡ÖÁá½Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤ë»ýÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö´À¤«¤¯¤ó¤¹¤è¡¢²¶¡¢Â¤ÎÎ¢¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÃæ¤Ç³ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤¯¤Æ¤Î´À¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿À·Ð¤Î´À¤Ê¤Î¤Ç¡×¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¼êÂ¤¬´À½Ð¤ëÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£Â¿´À¾É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤È¡¢ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¼£¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼ê½Ñ¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î½ê¤«¤é¤¹¤´¤¤¡Ê´À¤¬¡Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¶¤ÏÏÆ¤Î²¼¤«¤é¿À·Ð¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼ê´À¤Ï´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¶»¤ÈÇØÃæ¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ê½Ñ¸å¤ÎÂå½þÀÈ¯´À¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë°å»Õ¤«¤é¡ÖÂå½þÀÈ¯´À¤Î½Ð¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¤É¤³¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö1000¿Í¤Ë1¿Í¤À¤±Á´¤Æ¤Î´À¤¬É¡¤Î²¼¤«¤é½Ð¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤À¤±¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¤¬¤º¤Ã¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ·ù¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢Á´¿ÈËã¿ì¤«¤é³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤à¡ªÍê¤à¡ª¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
