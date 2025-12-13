¼ã¤¤À¤Âå¤ËÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏÅÁ¤¨¤ë¡¡µþÅÔ¤ÎÅ¹¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ
¡¡µþÅÔ¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤Å¹¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¹Í¤¨¤À¡£
¡¡µþÅÔ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¸Ý·î¡×¤Ï¡¢ÏÂÀ¸²Û»ÒÀìÌç¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö·î¤È¤¦¤µ¤®¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£10·î¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤¹ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¤ËÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·î¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ª¤Ï¤®¤ä¥¦¥µ¥®¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤â¤Ê¤«¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¡ÖÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÏÂ²Û»Ò¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¡£ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥º¤âÄÌ¾ïÉÊ¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤·¤ÆËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î1À¤ÂÓ¡Ê2¿Í°Ê¾å¡ËÅö¤¿¤ê¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ø¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤ÏÍÎ²Û»Ò¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¡£À¤ÂÓ¼ç¤¬¼ã¤¤¤Û¤É»Ù½Ð³Û¤Ï¸º¤ê¡¢29ºÐ°Ê²¼¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤ÎÌó3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áµ¦Âç¤Î¾¾ËÜÀ¿°ì½Ú¶µ¼ø¡Ê·Ð±Ä³Ø¡Ë¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼ê»Å»ö¤Î¤¿¤á²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤¬Ã»¤¤ÅÀ¤âÍÎ²Û»Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤Å¤é¤¤Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ½Ú¶µ¼ø¤Î¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÀº²ÚÄ®¤Î¡Ö¸æÀ¸²Û»Ò»Ê¤Õ¤¿¤Ð¡¡Àº²ÚÅ¹¡×¤È2018Ç¯¤«¤éÏ¢·È¤·¡¢¼ã¼Ô¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÏÂ²Û»Ò¤Î³«È¯¤äÈÎÂ¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¹õÆ¦¤äÃÏ¾ì»º¤Î¥±¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤¢¤ó¤³¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥É÷¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¼ã¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1803Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡ÖÄá²°µÈ¿®¡×¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Ê¤«¤òÅ¸³«¡£¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÅÁÅý¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£