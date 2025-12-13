µð¿Í¡¡²û¤«¤·¤Î¡È£±¡¢£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¥ª¥Õ¤ËºÆ²ñ¡¡¹â¶¶¾°À®»á¤¬£³¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾Ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡¸µµð¿Í¡¦¹â¶¶¾°À®»á¤¬£±£²Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Î»ÖÉÒµ×»á¤ÈÀ¶¿åÎ´¹Ô»á¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿£³¿Í¤Ç¡¢¿Î»Ö»á¤ÈÀ¶¿å»á¤Ï¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Î¡È£±¡¢£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¾ÆÆùÅ¹¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿£³¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾Ð¡×¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¡Ü£±¡¦£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£