¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¢30Ê¬¤Ç¤µ¤ä¹á¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤ÎÂåÂÇ¤ÇµÞ¤¤ç
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò¡Ù1»þ´ÖSP(19Æü23:15¡ÁÊüÁ÷)¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé
¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï6¿Í¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
º£²ó¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç! ¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤òÊüÁ÷Í½Äê¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¤é¡È¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡É¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¥¬¥ÁÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë´ë²è¤â¡£À¾ÈªÂç¸ã¤ÈÂç¶¶¤Ï¤µ¤ä¹á¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢·çÀÊ¤Î¹â¶¶¤¬À¾Èª¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤ä¹á¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¾Èª¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¶³Ê¿¤È¤ä¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(Âç¶¶¤¬)µÞ¤¤ç¡¢¤¤ç¤¦³Ð¤¨¤Æ! ¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë´°àú¤Ç¤·¤¿¤è! ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿! ¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤¬1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âç¶¶¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤Í! ÇÐÍ¥¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é!¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£²ó¤ÏµÞ¤¤ç¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤Á¤ã¤ó(À¾Èª)¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤âÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé
¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï6¿Í¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
º£²ó¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç! ¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤òÊüÁ÷Í½Äê¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¤é¡È¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡É¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¥¬¥ÁÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
À¾Èª¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¶³Ê¿¤È¤ä¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(Âç¶¶¤¬)µÞ¤¤ç¡¢¤¤ç¤¦³Ð¤¨¤Æ! ¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë´°àú¤Ç¤·¤¿¤è! ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿! ¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤¬1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âç¶¶¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤Í! ÇÐÍ¥¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é!¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£²ó¤ÏµÞ¤¤ç¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤Á¤ã¤ó(À¾Èª)¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤âÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£